Conflit avec Mbappé : Une punition XXL est promise au PSG ?

Le PSG a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de contester le pouvoir de la Ligue de football professionnel sur un différend salarial dans le cas de l'affaire d'impayés envers Kylian Mbappé. Ce qui lui permet de ne pas encore se trouver dans l'obligation de verser le moindre centime pour le moment. Néanmoins, le règlement de l'UEFA pourrait mettre le PSG en danger !

Et si le litige financier opposant le PSG à Kylian Mbappé pour impayés en primes et en salaires compromettait l'avenir européen du Paris Saint-Germain ? C'est l'hypothèse soulevée par L'Equipe ce lundi après-midi. Plus précisément, le clan Mbappé réclame à son ancien employeur une prime à la signature de 36,6M€, les salaires d'avril, mai et juin dernier bruts pour 5 750 000€ et des primes d'éthiques étalées sur ladite période de 500 000€ par mois.

Le PSG n'est pas tiré d'affaire et doit toujours 55M€ à Mbappé !

Au total, cela équivaut à 55,4M€. A ce jour, Kylian Mbappé peut être serein, ayant reçu deux décisions favorables de la part de la commission juridique de la LFP et celle de la commission paritaire d'appel de la Ligue. A leurs yeux, le PSG doit régler l'intégralité du montant des impayés au meilleur buteur de l'histoire de son club comme le quotidien sportif le rappelle.

Le PSG menacé par le réglement de l'UEFA à cause du litige avec Mbappé ?

Comment se fait-il que le PSG n'ait toujours pas payé la note alors que les réclamations de Kylian Mbappé remontent à l'été dernier ? L'Equipe souligne que la direction du Paris Saint-Germain serait furieuse envers son ancien buteur d'avoir rejoint le Real Madrid.

Cependant, le PSG a saisi le tribunal judiciaire de Paris contestant le pouvoir de la Ligue sur un différend salarial, permettant au club de ne pas encore avoir à passer à la caisse. Néanmoins, le PSG pourrait se trouver dans l'embarras par rapport à l'UEFA qui interdit aux clubs prenant part aux coupes d'Europe d'avoir une ardoise envers leurs anciens salariés. Ce qui est actuellement le cas avec Kylian Mbappé.

«Le bénéficiaire de la licence ne doit avoir aucun arriéré de paiement», la deadline du 31 décembre est passée !

Dans l'article 82 du règlement de l'UEFA, il est stipulé que : « Le bénéficiaire de la licence ne doit avoir aucun arriéré de paiement (...) envers son personnel (...) résultant d'obligations contractuelles ou légales, dû au plus tard le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, respectivement. Le bénéficiaire de la licence doit préparer et soumettre, dans le délai et sous la forme communiqués par l'UEFA, une déclaration confirmant le total des dettes envers le personnel, ainsi que l'absence ou l'existence d'arriérés de paiement ».

Chose qui ne semble pas avoir été faite à l'instant T par le PSG...