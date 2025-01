Nouveau record historique au PSG !

La rédaction

Après la victoire du PSG sur l'AS Monaco lors du Trophée des champions à Doha, Marquinhos est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du PSG (31 trophées), dépassant l'ancien milieu parisien Marco Verratti (30). Arrivé de la Roma en 2013, le Brésilien entre un peu plus dans la légende du club.

À l'occasion du Trophée des champions, ce dimanche à Doha (Qatar), le Paris Saint-Germain est venu à bout de l'AS Monaco (1-0), gonflant un peu plus son armoire à trophées. Marquinhos, capitaine du PSG, a profité de cette victoire pour ajouter une 31ᵉ ligne à son palmarès déjà extraordinaire (9 fois champion de France, 7 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 9 Trophées des champions).

Marquinhos, pilier du PSG, pourrait-il faire ses adieux ? Un tournant inattendu dans l’histoire du club ⚡️

➡️ https://t.co/FipbST4lK6 pic.twitter.com/P5M4mmRJjU — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

Le plus titré de l'histoire

Après plus de 10 saisons passées dans la capitale et plus de 450 matchs joués avec le maillot parisien, l'ancien joueur de la Roma a dépassé, avec ce 31ᵉ titre, un certain Marco Verratti et ses 30 trophées. Le défenseur brésilien se hisse ainsi tout en haut du classement des Parisiens les plus titrés de l'histoire.

« Je peux encore apporter beaucoup de choses. »

Marquinhos souhaite poursuivre son aventure au PSG, comme il l'a affirmé samedi en conférence de presse d'avant-match : « Notre futur, on ne sait jamais. Le football va très vite. Pour l'instant, toutes mes pensées et ma motivation vont au PSG [...] On a encore des matchs importants à jouer. Je suis très heureux, j'ai encore beaucoup de choses à donner. Je peux encore apporter beaucoup de choses. »