C’est encore Noël au PSG : cadeau à 500 000€ !

Pour le Trophée des champions contre l'AS Monaco à Doha (Qatar), le PSG a proposé une offre à bas prix pour 365 supporters parisiens afin de remplir les tribunes. Le Collectif Ultra Paris a boycotté cette invitation mais a tout de même applaudi l'initiative, qui aurait coûté un total avoisinant les 500 000€ au Paris Saint-Germain.

Ce dimanche 5 janvier se déroulait le Trophée des champions opposant le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Le PSG s'est vu offrir un nouveau trophée grâce à une victoire 1-0 sur les Monégasques, grâce à un but dans le temps additionnel d'Ousmane Dembélé. Un match délocalisé au Stade 974 à Doha (Qatar).

Une offre all-inclusive

Pour attirer des supporters parisiens dans les tribunes qataries, le PSG a mis en place une offre surprenante en proposant à 365 supporters d'avoir accès à un vol aller-retour Paris-Doha, une nuit d'hôtel, deux repas, les transferts en autocar, une balade en bateau traditionnel et le ticket d'entrée pour le match face à l'AS Monaco, pour la modique somme de 100 €, d'après les informations de L'Équipe.

Le CUP boycotte

Bien que saluée par le Collectif Ultra Paris, cette initiative a déplu à la tribune Auteuil, qui a décidé de boycotter cette offre qui aura coûté 500 000 € au club de la capitale. Le CUP a estimé qu'un Trophée des champions organisé en France aurait été plus cohérent, tout en laissant la possibilité aux membres du groupe de profiter de l'offre à titre individuel.