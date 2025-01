«Pas à 100 %», une star du PSG annonce une mauvaise nouvelle ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le PSG a obtenu son premier trophée de la saison. Les Parisiens se sont imposés face à l’AS Monaco à l’occasion du trophée des Champions (1-0), et entament l’année de la meilleure des façons. Malgré une prestation plus qu’aboutie, Achraf Hakimi a confirmé que les siens n’étaient pas encore à 100 %.

Le PSG a démarré l’année 2025 en beauté. Alors que les hommes de Luis Enrique vont aborder un mois de janvier extrêmement chargé avec pas moins de huit matchs au compteur, les Parisiens ont glané leur premier trophée de la saison 2024-2025 ce dimanche après-midi. Opposé à l’AS Monaco lors du trophée des Champions, le PSG a poursuivi sur sa belle dynamique de fin d’année 2024.

« On sait que le match face à City est important »

Dans une rencontre délocalisée à Doha, la formation parisienne a dominé les débats. Et malgré un sursaut d’orgueil de l’ASM dans le second acte, Paris a remporté une victoire logique grâce à Ousmane Dembélé, unique buteur en fin de rencontre. Après cette victoire, le numéro 10 a évoqué le choc à venir face à Manchester City (le 22 janvier prochain) : « On est optimiste pour la suite. Au PSG, tous les matches sont importants, on va rester focus. On sait que le match face à City est important, il est dans la tête et on va essayer de gagner au Parc », a-t-il confié au micro de DAZN. De son côté, Achraf Hakimi a affirmé que le PSG n’était pas encore au top de sa forme.

« On n’est pas à 100% après les vacances »

« Cela fait du bien de commencer l’année avec un trophée. Je pense qu’on a fait une bonne performance. On a crée beaucoup d’occasions en première mi-temps. Aussi la deuxième. On n’a pas marqué mais heureusement, on a marqué à la dernière minute et on va ramener le trophée à la maison. L’équipe a pris plus de confiance pour la deuxième partie de la saison. C’est super de commencer l’année comme ça. On doit continuer à travailler. On n’est pas à 100% après les vacances. Beaucoup de matchs arrivent donc on doit bien se préparer et rester prêts pour tout », affirme le latéral marocain du PSG à DAZN.