Mercato : C’est le feu au RC Lens, nouveau transfert imminent !

Après avoir officialisé l’arrivée de Pau Lopez, prêté avec option d’achat par l’OM, le RC Lens ne va pas tarder à boucler son prochain transfert, cette fois-ci dans le sens des départs. En effet, Brice Samba va quitter les Sang et Or pour le Stade Rennais et a passé sa visite médicale ce mardi.

Le feuilleton des gardiens est sur le point de se terminer au RC Lens. Ce mardi, les Sang et Or ont officialisé l’arrivée de Pau Lopez. Après avoir cassé son prêt à Gérone, le gardien âgé de 29 ans a rejoint le club lensois dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’OM.

Samba se rapproche de Rennes

Ce qui veut donc dire que Brice Samba (30 ans) va pouvoir mettre fin à son aventure avec le RC Lens, qu’il a rejoint à l’été 2022. Annoncé très proche d’être transféré au Stade Rennais ces derniers jours, l’international français (3 sélections) va bel et bien prendre la direction de la Bretagne.

Accord imminent entre Rennes et Lens

D’après les informations de RMC Sport, Brice Samba a passé sa visite médicale en ce sens ce mardi à Paris. Le RC Lens et le Stade Rennais doivent encore régler les derniers détails de cette opération, mais un accord total est imminent entre les deux parties.