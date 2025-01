Officiel : L’OM et le RC Lens annoncent un deal à 4M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Brice Samba n’est pas encore officiellement parti, mais cela n’a pas empêché le RC Lens d’officialiser l’arrivée d’un nouveau gardien ce mardi. Et comme annoncé depuis quelques heures, la solution est venue d’un portier de l’OM : Pau Lopez. Son prêt a Gérone ayant été rompu, l’Espagnol a posé ses valises chez les Sang et Or.

L’été dernier, l’OM a fait un grand ménage, se séparant de plusieurs indésirables. Pau Lopez a alors fait ses valises, étant prêté à Gérone. Une expérience en Catalogne loin d’être concluante. C’est ainsi qu’en ce mois de janvier, le prêt du portier olympien a été rompu, mais ce n’est pas pour autant que Lopez a retrouvé Marseille. En effet, c’est au RC Lens qu’il va terminer la saison.

Pau Lopez file à Lens

C’est désormais officiel, Pau Lopez est un joueur du RC Lens, où il a été prêté. « Fort de sa grande expérience du haut niveau (360 matchs dont 48 en compétitions européennes), l’international espagnol (2 sélections) Pau Lopez rallie l’Artois », peut-on lire dans le communiqué des Sang et Or.

Un prêt avec option d’achat

Une précision importante a ensuite été apportée sur les modalités du deal Pau Lopez entre le RC Lens et l’OM. « Doté d’excellents réflexes et d’un bon jeu au pied, le gardien de 29 ans est prêté par l’Olympique de Marseille, jusqu'en juin 2025, avec option d’achat », est-il expliqué. Il s’agit donc d’un prêt avec option d’achat. Selon Footmercato, elle serait de l'ordre de 4M€. A noter également que l’OM ne prendre pas en charge le salaire de l’Espagnol.