OM : La nouvelle sensation marocaine affole le mercato !

L’Olympique de Marseille semble vouloir frapper plusieurs gros coups en ce mercato de janvier et une première signature, avec Luiz Felipe. D’autres devraient suivre, avec les médias italiens qui annoncent que Reda Belahyane de l’Hellas Verona serait l’une des grandes priorités de cet hiver.

La défense marseillaise a déjà enregistré une arrivée, avec un Luiz Felipe libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Ittihad, qui s'est engagé jusqu'en juin 2026. Mais l’OM ne va pas s’arrêter là, puisque si l’on en croit les dernières indiscrétions venant d’Italie, c’est un mercato bouillant qui nous attend.

L'OM prépare un mercato hivernal bouillant ! Après Luiz Felipe, un autre nom de poids pourrait rejoindre le club. 🔥

Belahyane, la nouvelle priorité de l’OM ?

Tuttosport explique en effet que les Marseillais pourraient se tourner vers Nicolo Fagioli de la Juventus, alors que pour Il Corriere dello Sport c’est plutôt Nicola Zalewski qui devrait débarquer en provenance de l’AS Roma. Mais d’après les informations exclusives de TMW, ce serait Reda Belahyane de l’Hellas Verona la véritable priorité du mercato hivernal de l’OM.

Transfert à 12M€

Révélation de cette première partie de saison en Serie A, le milieu de 20 ans aurait tapé dans l’œil de l’OM… mais pas que ! TMW explique en effet que l’Inter et le Napoli seraient également dans le coup, mais avec un certain retard sur les Marseillais. Du côté de l’Hellas Verona on semble vouloir le vendre puisqu’un prix de 12M€ a été fixé, avec d’ailleurs Beyatt Lekoueiry du NK Istra qui pourrait le rempacer au pied levé.