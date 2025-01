Kombouaré - FC Nantes : Coup de tonnerre, le secret est enfin révélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé sur le départ en fin d'année, Antoine Kombouaré est finalement resté sur le banc du FC Nantes. Un imbroglio qui aura duré plusieurs semaines et sur lequel Daniel Riolo a décidé de lâcher ses révélations. Le journaliste dévoile effectivement les coulisses de ce feuilleton qui a connu plusieurs rebondissements.

La fin d'année aura été très agitée du côté du FC Nantes. Et pour cause, le départ d'Antoine Kombouaré semblait acté, au point que le match de Coupe de France contre Drancy le 21 décembre dernier devait être son dernier match sur le banc des Canaris. Habib Beye était le favori pour remplacer le Kanak qui a finalement été conserver dans ses fonctions et qui a poussé un gros coup de gueule pour sa première conférence de presse de 2025 jeudi dernier. Difficile d'y voir clair dans ce dossier, mais Daniel Riolo en révèle tous les secrets.

Pascal Praud s’enflamme en direct ! Que dire du match nul du FC Nantes face au LOSC et des critiques autour d’Antoine Kombouaré ? 😲

➡️ https://t.co/MpAQMLuC3N pic.twitter.com/gDaRcldO85 — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

Riolo lâche ses révélations sur le feuilleton Kombouaré

« Je vais raconter tout ce qui s'est passé. Antoine Kombouaré ne devait pas être sur le banc pour le match de Coupe de France à Drancy. On a dit à Habib Beye : c'est toi qui seras sur le banc. Beye a dit : "on est jeudi, le match est samedi, je ne vais pas prendre l'équipe demain", ils voulaient le présenter vendredi après-midi pour qu'il soit sur la pelouse contre Drancy. Il a dit qu'il fallait rester calme et mettre les choses en route après Noël. Après tout, Kombouaré pourrait être ne pas être au courant de ce qui s'est tramé dans son dos. Ce qui serait possible avec les Kita, mais qu'on nous joue l'exercice de communication quand on sait comment les Kita gèrent le club... Si les gens préfèrent croire la communication. Évidemment qu'ils veulent le virer, que c'est acté et bouclé. Ils ont parlé à Conceicao, mais il n'a jamais été réellement question qu'il vienne, en revanche avec Habib Beye c'était bouclé », révèle le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«Dans les discussions avant que ça capote c'était : Kombouaré, c'est fini à 100%»

« Ils ont parlé à Conceicao, mais il n'a jamais été réellement question qu'il vienne, en revanche avec Habib Beye c'était bouclé. Sauf qu'il y avait un élément : il n'y avait pas le responsable performance. Les Kita, quand ils ont entendu qu'il y avait la possibilité que Greg Dupont vienne, ça les a un peu excité parce qu'il a bossé avec Zidane. Le clan Beye a appelé Dupont en lui demandant s'il allait venir. Il a répondu en disant qu'il ne pouvait pas se décider aussi vite et qui lui fallait du temps qu'ils n'avaient pas. Kita l'a rappelé dans la soirée pour savoir s'il venait ou pas. Sachant que Dupont ne viendrait pas, Kita a dit : "on laisse tomber". C'est toute la folie de la famille Kita. Habib Beye s'était dit que tout n'allait pas capoter à cause de ça, tout a capoté à cause de ça. Sauf que dans les discussions avant que ça capote c'était : Kombouaré, c'est fini à 100%. Habib Beye était à Paris et on lui a dit de venir à Nantes le lendemain, le vendredi 20, pour faire la présentation avant d’aller sur le banc pour le match (de Coupe de France) contre Drancy. Au final, ça capote. Il revoit Antoine Kombouaré au cours d'une discussion qui regagne un peu de confiance auprès des Kita. Il leur dit qu'il n'est pas complètement cramé et qu'il peut s'en sortir. Les Kita rechangent d'avis pour la énième fois », ajoute Daniel Riolo.