Mercato - FC Nantes : En furie, Kombouaré règle ses comptes avec les journalistes

Antoine Kombouaré est aujourd'hui toujours l'entraîneur du FC Nantes et il devrait le rester jusqu'à la fin de la saison. Ce n'était pourtant pas gagné il y a quelques jours encore. En effet, le licenciment du Kanak était annoncé dans toute la presse, ce qui n'a clairement pas été apprécié par le principal intéressé. Ainsi, ce jeudi, Kombouaré a souhaité régler ses comptes avec les médias.

Le 21 décembre dernier, la rencontre de Coupe de France entre Drancy et le FC Nantes était annoncée comme la dernière d'Antoine Kombouaré sur le banc des Canaris. En effet, le licenciement du Kanak semblait acté et la recherche de son successeur était en cours. Finalement, à Nantes, on a fait machine arrière et Kombouaré a été confirmé dans ses fonctions. Il n'empêche qu'il n'a pas apprécié tout le traitement médiatique à propos de son avenir et il l'a clairement fait savoir ce jeudi lors d'une conférence de presse complètement lunaire.

« Il n'y a qu'une personne qui s'est excusée »

Se présentant en conférence de presse, Antoine Kombouaré avait un message particulier à faire passer aux journalistes. Dans des propos rapportés par RMC, l'entraîneur du FC Nantes a ainsi régler ses comptes avec la presse, lâchant : « Excusez-moi, je vais vous demander de ne pas m'interrompre. Je vais faire quelque chose qui va vous surprendre. En tout cas c'est ce que je suis moi. Par quoi vais-je commencer? La semaine qui suivi la défaite contre Brest puis après on a travaillé pendant une semaine pour préparer le match de Coupe de France, il s'est passé plein de choses. Vous avez écrit plein de choses. Je n'ai pas tenu compte parce que c'était une situation difficile pour le club et pour moi. Mais donc, c'était normal vu les résultats ». Antoine Kombouaré a ensuite ajouté : « J'ai pris une décision ce jour, vous allez vite comprendre pourquoi, il faut que vous vous remettiez en question aussi vous les journalistes. C'est mon point de vue, vous n'allez pas être d'accord mais je m'en fous un peu. Ce qui m'embête beaucoup c'est que vous avez tous, tous, été unanimes et surtout catégoriques sur le fait qu'aujourd'hui je ne serai plus l'entraîneur du FC Nantes. Tous, tous ceux ici dans la salle. Il n'y a qu'une personne qui s'est excusée. Moi, j'aurais voulu attendre de vous soit des écrits comme quoi vous vous étiez trompés parce que vous vous êtes complètement plantés. Je le dis comme ça parce que c'est ce que je ressens. Mais il n'y a rien eu. Pas de coup de fil, au moins pour s'excuser ou pour s'expliquer. A partir de là je me suis dit que vous faites comme si je n'étais pas là. Donc si je ne suis pas là, je ne suis pas entraîneur du FC Nantes comme c'était inconcevable pour vous que je sois présent aujourd'hui. Après ce sont les infos et les sources que vous aviez mais c'est ce que j'ai vu, ressenti et c'est ce que j'ai compris. Donc pour moi ça ne peut pas se passer comme ça ».

« Si je reste là, je vous le dis, je vais être désagréable »

Et l'entraîneur du FC Nantes ne s'est pas arrêté là. Plus remonté que jamais contre les journalistes, il a alors mis un terme à sa conférence de presse, lâchant : « Si je reste là, je vous le dis, je vais être désagréable et je vais même être méchant. Parce qu'il y a des choses... Mais je n'ai pas envie d'être là pour cette conférence de presse. Donc vous allez faire comme si je n'étais pas là, comme la semaine avant le match de Coupe de France où vous aviez écrit tout et n'importe quoi. Et vous vous êtes plantés donc derrière ça ne peut pas se passer comme ça, sans conséquence, selon moi. Par le passé quand je n'étais pas content de certains journalistes, je les mettais à l'amende et ils ne venaient pas en conférence de presse. Mais aujourd'hui vous êtes là, je vous laisse travailler, mais moi je me retire tout simplement. Merci messieurs, dames et bonne année à tous. Merci ».