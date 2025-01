Mercato - FC Nantes : Un «kamikaze» recruté par Kombouaré ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant même l'ouverture officielle du marché des transferts, le FC Nantes annonçait sa première recrue de l'hiver. Libéré par l'OL, Anthony Lopes a ainsi intégré l'effectif d'Antoine Kombouaré. Alors que la réputation du Portugais n'est pas très flatteuse, une mise au point a été effectuée sur le côté kamikaze de Lopes.

A 34 ans, Anthony Lopes est désormais un joueur du FC Nantes. Après des derniers compliqués à l'OL, le Portugais va tenter de se relancer chez les Canaris. « Le FC Nantes et Anthony Lopes sont parvenus à un accord pour l’arrivée du gardien de but pour les six prochains mois plus deux ans en option », pouvait-on lire dans le communiqué nantais à la signature de Lopes.

Un coup de poker audacieux ! Le FC Nantes doit revoir ses plans après le "non" catégorique d'un entraîneur très convoité ⚽️

➡️ https://t.co/IDOhP7kTxJ pic.twitter.com/mjttjDIF0S — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

« Je n’appelle pas ça kamikaze »

Passé par le FC Nantes et l'OL, Rémy Riou connait bien Anthony Lopes. Et pour Ouest France , il a tenu à mettre les choses au point sur la réputation de kamikaze prêtée au Portugais. Riou a alors fait savoir : « Antho, c’est dynamique, explosif, agressif. C’est le genre de gardien qui va vers l’avant. Kamikaze ? Moi, je n’appelle pas ça kamikaze, j’appelle plus ça agressif. Dans le sens où il avance, il anticipe le jeu, forcément, ça entraîne des duels ».

« Ses sorties sont autoritaires mais... »

« Si vous regardez sa carrière, ses sorties sont autoritaires mais il n’a pas pris beaucoup de cartons rouges. Il marque son territoire. Je ne suis pas trop d’accord avec ce que les médias lui ont collé comme étiquette. Obligatoirement, il prend un peu plus de risques, va aux duels mais c’est efficace », a-t-il ensuite ajouté sur Anthony Lopes.