Mercato : L’OM demande 3M€ pour régler un gros problème

Alexis Brunet

Alors qu’il était un leader de l’OM il y a quelques saisons, Chancel Mbemba est désormais mis à l’écart par le club phocéen, en raison d’une attitude inappropriée envers un dirigeant marseillais. Le Congolais n’a donc pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison et il pourrait bien aller voir ailleurs lors du mercato hivernal. Pablo Longoria demanderait 3M€ pour laisser partir l’ancien joueur du FC Porto.

À l’été 2022, l’OM avait réalisé une belle affaire sur le mercato, en mettant la main sur Chancel Mbemba, qui était libre de tout contrat. Le club phocéen s’offrait alors un défenseur central expérimenté, avec une vraie âme de leader. Si au début l’aventure marseillaise s’est très bien passée pour le Congolais, il semble aujourd’hui qu’elle va se terminer d’une bien mauvaise façon.

Un coup de théâtre à l'OM ! Papin reste mais le Ballon d'Or 1991 fait toujours parler de lui. Restez attentifs ! ⚽ https://t.co/UxjoibcFmZ — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Pablo Longoria joue carte sur tables pour Mbemba

Depuis l’été 2024, Chancel Mbemba est mis à l’écart par l’OM en raison d’une attitude inappropriée envers Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia. Le défenseur central n’a donc pas disputé la moindre minute sous les couleurs marseillaises depuis le début de la saison et rien ne semble s’arranger. En conférence de presse, Pablo Longoria a toutefois déclaré qu’il était prêt à laisser partir l’ancien joueur du FC Porto cet hiver, si une offre satisfaisante arrive. « Dans la vie, il faut être transparent et clair. Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n’a changé. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n’ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile. Le club est très clair. Le joueur a un prix, et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l’institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l’institution et du club. »

L’OM demande 3M€ pour Mbemba

Selon les informations de Foot Mercato, l’OM attendrait une offre de 3M€ pour laisser partir Chancel Mbemba. Un montant relativement bas pour un joueur de son expérience et qui n’a que 30 ans, mais encore faut-il que le joueur soit d’accord pour débarquer dans un nouveau club. Toujours selon FM, le défenseur a déjà refusé les avances du Stade Rennais et le FC Nantes pourrait également passer à l’attaque, mais il y a peu de chances pour que le Congolais accepte la proposition nantaise.