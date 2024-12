25M€ : De Zerbi prépare un gros coup à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Roberto De Zerbi garderait un œil sur Andreas Pereira. Alors que l’OM aurait déjà dégainé une offre de 25M€ l’été dernier pour le milieu de terrain de Fulham, un média brésilien relance le dossier, affirmant que le technicien italien souhaitait toujours voir le joueur débarquer dans la cité phocéenne.

Après ses douze renforts de l’été, l’Olympique de Marseille prévoit encore de se montrer actif sur le mercato. Du renfort est attendu en défense, un secteur qui pourrait connaître des changements avec le possible départ de Lilian Brassier, qui peine à trouver sa place à l’OM après son arrivée en provenance de Brest. Mais selon la presse étrangère, cela pourrait également bouger au milieu.

De Zerbi n’aurait pas oublié Andreas Pereira

Selon le média brésilien Nosso Palestra, Roberto De Zerbi pense encore à Andreas Pereira, élément important de Fulham qui totalise 17 apparitions cette saison. Le joueur de 28 ans serait même une priorité pour l’entraîneur de l’OM qui aurait demandé sa signature à la direction. L’été dernier, une offre de 25M€ aurait déjà été formulée, sans convaincre la formation de Premier League. Palmeiras serait également sur les rangs pour s’attacher ses services.

Andreas Pereira « heureux et satisfait » à Fulham

Il y a quelques semaines, le dossier Andreas Pereira avait refait parler avec des déclarations attribuées au Brésilien. « À l’étranger (Angleterre), une proposition est arrivée de Marseille, on a discuté, et malheureusement ça n’a pas marché. Il y a aussi eu une proposition de Nottingham Forest. Ce sont les deux clubs qui se sont le plus rapprochés de moi, mais il y a eu beaucoup d’intérêt (d’autres clubs). Ce serait vraiment cool (d’aller à Marseille), compte tenu de la façon dont De Zerbi veut jouer au football. Je voyais ça positivement, mais on verra maintenant en janvier ou en fin de saison s’il y aura un transfert ou si je resterai à Fulham », aurait-il confié à Premier League Brasil, une sortie qui avait fait du bruit et obligé Andreas Pereira, se disant « heureux et satisfait » du côté de Fulham, à réagir : « Malheureusement, l’article contient des déclarations qui me sont attribuées et que je n’ai pas faites, et la traduction en anglais a été faite de manière malveillante et inexacte, déformant complètement mes propos ».