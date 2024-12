Un joueur de l’OM violenté, il prend très cher

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant la trêve hivernale, l'Olympique de Marseille a écrasé l'AS Saint-Etienne en Coupe de France. La rencontre a été marquée par l'expulsion d'Ibrahim Sissoko après un coup de coude sur Leonardo Balerdi. Et on ne reverra pas tout de suite l’attaquant stéphanois, suspendu cinq matchs fermes par la commission de discipline de la FFF.

Pour son dernier match de l’année 2024, l’Olympique de Marseille s’était largement imposé sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (4-0) en 32e de finale de Coupe de France. Surclassés, les Verts n’ont pas été aidés par l’expulsion d’Ibrahim Sissoko pour un mauvais geste sur Leonardo Balerdi, victime d’un coup de coude. Une action qui a de grosses conséquences.

Sissoko absent jusqu’en février

Ibrahim Sissoko ne reviendra pas tout de suite sur les terrains puisque la commission de discipline de la FFF a décidé de suspendre le joueur de l’ASSE pour sept matchs, dont deux avec sursis. Il faudra donc attendre le 9 février, et la réception de Rennes en Ligue 1, pour revoir l’attaquant.

« Comme par hasard, ça tombe sur Balerdi »

Sur le banc de touche en attendant les débuts d’Eirik Horneland, Laurent Huard avait regretté l’expulsion de son joueur, pointant du doigt le défenseur de l’OM : « Cette expulsion de Sissoko, on ne va pas s'étaler dessus parce qu'il n'y a pas la VAR on le sait mais ce qui m’embête c’est qu’on tombe dans ce jeu-là alors qu'on était prévenu et puis on commence à connaître ce joueur-là (Balerdi, ndlr). Comme par hasard, ça tombe sur lui. »