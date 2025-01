Mercato - FC Nantes : Kombouaré s’inquiète déjà après ce transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi 30 décembre, le FC Nantes a annoncé sa première recrue du mercato hivernal avec l’arrivée d’Anthony Lopes libre en provenance de l’OL. Un renfort donc pour Antoine Kombouaré, qui se réjouit de l’arrivée du gardien portugais. Néanmoins, l’entraîneur des Canaris a émis une certaine crainte concernant Lopes.

Mis au placard à l’OL depuis plusieurs mois maintenant, Anthony Lopes va pouvoir rejouer au football. Et ça sera le cas au FC Nantes. En effet, les Canaris ont officialisé l’arrivée du gardien portugais, annonçant : « Le FC Nantes et Anthony Lopes sont parvenus à un accord pour l’arrivée du gardien de but pour les six prochains mois plus deux ans en option ».

« C’est important d’avoir un gardien comme ça »

A 34 ans, Anthony Lopes est donc un nouveau joueur du FC Nantes. Pour le plus grand bonheur d’Antoine Kombouaré. Rapporté par Ouest France, l’entraîneur des Canaris a fait savoir : « C’était une opportunité, il fallait la saisir. C’est bien par rapport à son expérience, à son leadership. C’est important d’avoir un gardien comme ça, habitué à gérer la pression ».

« C’est son premier départ de Lyon »

Malgré toute l’expérience d’Anthony Lopes, Antoine Kombouaré a malgré tout émis une crainte étant donné que le Portugais n’avait connu que l’OL jusqu’à présent. « Maintenant, il faut le voir à pied d’œuvre et l’accompagner parce que c’est son premier départ de Lyon », a expliqué le Kanak. A voir comment Lopes va s’adapter à son nouvel environnement.