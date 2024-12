Mercato - PSG : C'est terminé, un proche de Campos lâche une bombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur du PSG l’été dernier, Lamine Yamal aurait même fait l’objet d’une offre de 250M€ de la part du club de la capitale. En vain. D’ailleurs, ce dernier est désormais sur le point de prolonger avec le FC Barcelone comme la récemment confirmer son agent, le célèbre Jorge Mendes, également réputé pour être proche du conseiller sportif du PSG Luis Campos.

Il y a quelques semaines au micro du Chiringuito, Enric Masip, conseiller du président Joan Laporta, confirmait l'existence d'une offre stratosphérique pour Lamine Yamal l'été dernier. « Le président a révélé qu’on avait reçu une offre de 250M€, que nous avons refusée. Nous l’avons même jamais envisagée », confiait-il avant de préciser que cette offre venait « de France ». Nul besoin de préciser qu'il s'agissait donc du PSG qui cherchait le successeur de Kylian Mbappé.

Mendes annonce la signature de Yamal !

Cependant, alors que le FC Barcelone a refusé cette offre, Lamine Yamal devrait désormais prolonger son contrat. C'est son représentant Jorge Mendes, qui également proche de Luis Campos, conseiller sportif du PSG, qui le dit. « Il est certain que Lamine Yamal va bientôt renouveler son contrat, il devrait rester à Barcelone. Je ne peux pas vous dire s’il renouvellera dans un mois ou deux, mais c’est certain », révèle le célèbre agent portugais en marge de la cérémonie des Global Soccer Awards, avant de poursuivre.

«Lamine Yamal va bientôt renouveler son contrat»

« La vérité est que la saison dernière, Lamine a été phénoménal. Pour moi et pour beaucoup d’autres, il a été le meilleur joueur du monde l’année dernière, aussi bien avec l’Espagne qu’avec Barcelone. C’est un joueur totalement différent de tous les autres. Il sait ce dont il a besoin pour son avenir, c’est un garçon équilibré et je pense qu’il est prêt à rester au sommet pendant de nombreuses années. Maintenant, il se remet de sa blessure, il doit avoir un peu de patience et il reviendra bientôt dans l’équipe », ajoute Jorge Mendes.