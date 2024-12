PSG : «Ce n’est pas possible», la signature d’une star fait parler !

Arnaud De Kanel

Alors que son contrat avec Liverpool expire à la fin de la saison, Mohamed Salah se retrouve au cœur des rumeurs de transferts. Le PSG serait sur les rangs pour attirer l’attaquant égyptien, mais ce dernier n’a pas encore tourné le dos à l’Angleterre. Des discussions sont toujours en cours avec les Reds pour une éventuelle prolongation. Un nouveau bail qui pourrait s’accompagner d’un salaire mirobolant, de quoi déjà faire réagir le journaliste Julien Laurens, impressionné par les chiffres évoqués.

Le PSG traverse une première moitié de saison marquée par quelques difficultés dans le secteur offensif. Face à ce constat, les décideurs du club de la capitale envisageraient sérieusement de renforcer leur attaque lors du prochain mercato. Une rumeur pour le moins spectaculaire a récemment enflammé les coulisses du marché des transferts. En fin de contrat avec Liverpool à l’issue de l’exercice en cours, Mohamed Salah aurait attiré l’attention des recruteurs parisiens

Salah parti pour rester ?

Cependant, Mohamed Salah n'a pas quitté l'Angleterre et il en est encore loin. En effet, Liverpool pourrait s'aligner sur ses demandes, convaincu par son début de saison stratosphérique. Alors que les premiers chiffres ont fuité, Julien Laurens, spécialiste de la Premier League, a réagi.

«Ce n’est pas possible»

« A un moment donné, aussi fort soit-il, 500 000€ par semaine sur trois ans à 32 ans, ce n’est pas possible. Est-ce que lui il accepterait une prolongation d’un an plus un an en option ? Ce qui est certain c’est qu’aujourd’hui, il est dans une position de force incroyable », a-t-il déclaré dans l'After Foot. La prochaine signature de Mohamed Salah n'a pas fini de faire parler.