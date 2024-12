Mercato : C’est la fin au RC Lens, l’annonce choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans et demi après son arrivée en provenance de Nottingham Forest, Brice Samba est sur le point de quitter le RC Lens pour s’engager avec le Stade Rennais. Un départ qui confirme une fin de cycle chez les Sang et Or selon le journaliste Florent Gautreau, entamée l’été dernier avec le départ de Franck Haise à l’OGC Nice.

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, mais le Stade Rennais est déjà en passe de boucler deux gros coups. Parti en Arabie Saoudite à l’été 2023, Seko Fofana (29 ans), prêté par Al-Nassr à Al-Ettifaq cette saison, va revenir en Ligue 1 et s’engager avec Rennes, un an et demi après son départ du RC Lens.

🔥 Un transfert choquant en Ligue 1 ! Brice Samba au Stade Rennais pousse Steve Mandanda vers la sortie. Quelles conséquences ?

➡️ https://t.co/syAY9aR245 pic.twitter.com/S987ABVeIi — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Fofana et Samba arrivent à Rennes

L’international ivoirien (22 sélections) y retrouvera un de ses anciens coéquipiers chez les Sang et Or, Brice Samba. En effet, le gardien âgé de 30 ans va lui aussi rejoindre le Stade Rennais cet hiver, où il prendra la place de Steve Mandanda (39 ans). Un départ important pour les Sang et Or après celui de France Haise l’été dernier.

« La fin de cycle à Lens, elle a commencé avec le départ de Franck Haise »

« La fin de cycle à Lens, elle a commencé avec le départ de Franck Haise. C’est malheureux parce que Will Still est un bon entraîneur. Samba a presque regretté d’être resté là pour le début de saison, même si ça se passe pas si mal que ça en termes de résultats », a estimé le journaliste Florent Gautreau dans l’After Foot sur RMC.