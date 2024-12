Mercato : Il recale le FC Nantes, c'est un coup de maître !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, le FC Nantes s'était mis en quête d'un nouveau coach pour remplacer Antoine Kombouaré, plus que jamais sur la sellette. Dans cette optique, plusieurs pistes ont circulé, à commencer par celle menant à un retour de Sergio Conceiçao, libre de tout contrat. Mais le technicien portugais a refusé. Un coup de génie puisqu'il est désormais le grand favori pour succéder à Paulo Fonseca sur le banc de l'AC Milan.

Englué en bas de tableau, le FC Nantes a envisagé de se séparer de son entraîneur. Sur la sellette, Antoine Kombouaré semblait effectivement poussé vers le départ puisque la famille Kita a contacté plusieurs coachs à l'image d'Habib Beye et surtout Sergio Conceiçao. Le retour du technicien portugais était vu comme un rêve par la direction des Canaris, mais ce dernier a finalement repoussé les avances du FC Nantes.

Conceiçao fonce vers l'AC Milan ?

Et Sergio Conceiçao ne doit pas regretter d'avoir dit non au FC Nantes. Et pour cause, selon plusieurs médias italiens, le technicien portugais, libre de tout contrat, est désormais le grand favori pour prendre la succession de Paulo Fonseca, sur le banc de l'AC Milan. En effet, six mois à peine après son arrivée en provenance du LOSC, l'ancien coach de la Roma est plus que jamais sur la sellette après le nul concédé lundi soir contre l'AS Roma (1-1).

Fonseca confirme son départ !

Seulement huitième de Serie A, l'AC Milan est loin de ses ambitions et a déjà dit adieu au titre, ce qui devrait précipiter le départ de Paulo Fonseca. D'ailleurs, après le match, le technicien portugais a lui-même révélé avoir été démis de ses fonctions. « Oui, j'ai quitté Milan. C'est la vie, je suis conscient d'avoir fait tout ce que je pouvais », a-t-il reconnu au micro de Sky Sport, à la sortie du stade. Sergio Conceiçao devrait lui succéder après avoir recalé le FC Nantes il y a seulement quelques jours. Un vrai coup de maître.