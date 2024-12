Mercato : La bombe est lâchée, une star se rapproche du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête de renforts offensifs, le PSG s'intéresserait notamment à Mohamed Salah dont le contrat s'achève en juin prochain à Liverpool. Et alors que les dernières informations laissaient penser qu'une prolongation était en excellente voie, la star égyptienne dément et jette un énorme froid sur son avenir chez les Reds.

En fin de contrat en juin prochain, Mohamed Salah pourrait bien quitter Liverpool. Une situation suivie de près par de nombreux clubs, notamment en Arabie Saoudite. Cependant, le PSG, qui cherche à renforcer son secteur offensif, est également à l'affût. Mais ces derniers jours, la tendance était clairement à une prolongation de contrat comme l'avance la presse anglaise.

Salah jette un gros froid sur son avenir

Interrogé à ce sujet après la nouvelle démonstration de Liverpool contre West Ham (5-0) en Premier League, Mohamed Salah s'est toutefois montré beaucoup moins optimiste concernant sa prolongation de contrat. « On en est loin. Je ne veux pas mettre des choses dans les médias et que les gens en parlent mais rien n'a vraiment bougé », a confié la star égyptienne en zone mixte alors que la presse anglaise révélait récemment l'existence d'un accord.

«Une prolongation ? On en est loin»

Néanmoins, Mohamed Salah se projette uniquement sur l'aspect sportif pour le moment : « Pour l'instant, je me concentre sur l'équipe et j'espère que nous gagnerons la Premier League. Je vais faire de mon mieux pour que l'équipe remporte ce trophée. Nous sommes sur la bonne voie mais d'autres équipes tentent de nous rattraper. Il faut juste rester humble et repartir de l'avant ».