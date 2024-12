Mercato - OM : Le troll ultime d’une recrue signée Longoria !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a bouclé la venue de Neal Maupay par l’intermédiaire d’un prêt avec obligation d’achat à 4M€ convenu avec Everton dans les dernières heures du mercato estival. De quoi mettre en joie l’attaquant français qui cherchait à quitter le club de Liverpool. Et les déboires de l’équipe de Sean Dyche suffisent à faire exulter Maupay sur les réseaux sociaux.

Pendant le mercato estival, Neal Maupay (28 ans) est revenu de son prêt de Brentford afin de reprendre son quotidien à Everton. Toutefois, son désormais ex-entraîneur Sean Dyche annonçait la couleur en expliquant que sa carrière à Everton était susceptible de toucher à sa fin. « Il a connu une période très difficile à Everton. Il le sait, nous devons attendre que quelque chose de nouveau se présente pour lui ou voir s'il reste ici et voir ce qu'il peut nous apporter, mais il a eu un parcours difficile à Everton ». Et le pressentiment de Dyche était correct puisque Maupay a signé un prêt d’une saison avec obligation d’achat à 4M€ à l’OM.

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂 — Neal Maupay (@nealmaupay_) December 29, 2024

«P*tain, ils ne m'appellent pas ! Qu'est-ce qu'ils font ?»

Une véritable libération pour Neal Maupay qui publiait sur son compte X le moment de l’évasion de la prison dans le film Les Evadés lorsque son arrivée à l’OM et donc son départ d’Everton a été annoncé. Pour L’Équipe, son ancien coéquipier Abdoulaye Doucouré a reconnu que Maupay avait passé une journée sous tension en attendant sa signature à l’Olympique de Marseille.

« On a passé la dernière journée du mercato ensemble. On était au restaurant à Manchester et il était en permanence sur son téléphone. Il attendait la validation de Marseille. Toutes les cinq minutes, il disait : "P*tain, ils ne m'appellent pas ! Qu'est-ce qu'ils font ?" Je lui répondais: "Calme-toi, calme-toi, ça va se faire." ».

«Quand je passe une mauvaise journée, je regarde le score d'Everton et je souris»

Mais tout cela appartient désormais au passé. Neal Maupay est un joueur à part entière de l’OM et n’a pas caché sa joie au micro de Bleacher Report, expliquant avoir choisi le « meilleur club de France » pendant le mercato estival. Recruté par le président Pablo Longoria, l’attaquant de l’Olympique de Marseille s’est ouvertement moqué d’Everton, son ancien club, sur X dimanche après la défaite des Toffees lors de la réception de Nottingham Forest (2-0). « Quand je passe une mauvaise journée, je regarde le score d'Everton et je souris ». Son ancien club appréciera...