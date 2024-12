Mercato : Transfert à 60M€, le PSG se fait recaler

Alexis Brunet

La priorité du PSG cet hiver est de recruter un attaquant afin de concurrencer Bradley Barcola, qui montre certaines limites. Le club de la capitale a donc commencé à avancer ses pions et il est même passé à l’attaque. En effet, les dirigeants parisiens auraient envoyé une offre de plus de 60M€ à Liverpool pour Luis Diaz, mais les Reds ont décidé de garder le Colombien.

Cette saison, Liverpool règne sans partage sur la Premier League. Les joueurs d’Arne Slot sont en tête du classement avec huit points d’avance sur Nottingham Forest. Dimanche, les Reds ont d’ailleurs étrillé West Ham sur le score de cinq buts à zéro, avec notamment un but de Luis Diaz.

Liverpool a recalé le PSG pour Luis Diaz

Si Mohamed Salah brille de mille feux à Liverpool cette saison, Luis Diaz se débrouille aussi très bien avec douze buts et trois passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues. De bonnes statistiques qui ont d’ailleurs attiré l’œil du PSG. D’après TEAMTALK, le club de la capitale aurait même matérialisé son intérêt par une offre de plus de 60M€ envoyée auprès des dirigeants anglais. Malheureusement pour le champion de France, les Reds n’ont pas cédé et ils ont décidé de garder le Colombien.

Rashford plaît également au PSG

Le PSG a donc pris un râteau de la part de Liverpool pour Luis Diaz, mais il aura peut-être plus de chance avec Manchester United et Marcus Rashford. En effet, l’Anglais plaît aux dirigeants parisiens et ce dernier a clairement laissé entendre qu’il était sur le départ. Il pourrait toutefois coûter cher en indemnité de transfert et également en salaire.