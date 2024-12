Transferts : Problème révélé, l’OM peut en profiter ?

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM est à la recherche d’un milieu de terrain, qui pourrait bien être Arthur Melo. En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone intéresse Pablo Longoria, qui se verrait bien relancer sa carrière. Mais le Brésilien possède également d’autres prétendants, comme le Betis Séville. Il serait d’ailleurs proche de s’engager avec le club espagnol, mais Marseille aurait encore une chance de le signer, à cause de son salaire. Explications.

L’été dernier, Roberto De Zerbi a débarqué à l’OM et avec lui de nombreuses choses ont changé. Le club phocéen a encore une fois métamorphosé son effectif et près d’une douzaine de joueurs ont posé leurs valises à Marseille. Pablo Longoria a réalisé quelques coups de génie, comme l’arrivée de Pierre-Emile Højbjerg en prêt avec option d’achat ou bien celle libre d’Adrien Rabiot, après son départ de la Juventus de Turin.

🚨 Prêt à une belle surprise ? L'OM pourrait frapper fort en Serie A avec un jeune talent de la Juve sous les yeux de Longoria !

L’OM veut encore un milieu de terrain

Le milieu de terrain de l’OM est donc bien pourvu, mais visiblement, ce n’est pas suffisant pour les dirigeants marseillais. Cet hiver, Pablo Longoria voudrait encore un élément supplémentaire dans ce secteur et cela pourrait être Paul Pogba. Le Français est libre de tout contrat et, s’il retrouve la forme, il pourrait rendre de précieux services à l’effectif de Roberto De Zerbi. Le club phocéen piste également d’autres joueurs de la Juventus de Turin, comme Nicolo Fagioli ou bien Arthur Melo.

Arthur Melo demande un gros salaire

La carrière d’Arthur Melo semble stagner dernièrement et un départ de la Juventus de Turin lui permettrait donc de se relancer et, pourquoi pas, de retrouver une place en sélection. L’OM serait prêt à prendre ce risque, mais il n’est pas le seul. En effet, selon AS, le Betis Séville négocie également pour le milieu de terrain et cela serait même en bonne voie. Toutefois, le club phocéen aurait encore une chance dans ce dossier car pour le moment cela coince au niveau du salaire. En effet, le Brésilien demande 5M€, ce qui est trop pour la formation espagnole. Pablo Longoria pourrait donc rafler la mise s’il est prêt à donner cette somme à Arthur Melo. Affaire à suivre…