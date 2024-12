Mercato - OM : Un transfert en passe d’être bouclé !

Arnaud De Kanel

Peu utilisé ces dernières semaines, Danilo pourrait être tenté par un nouveau défi afin de retrouver du temps de jeu et un rôle de premier plan. Et les prétendants ne manquent pas. Parmi-eux, l'OM de Roberto De Zerbi, garde un œil attentif sur sa situation. Le club phocéen, en quête d’expérience et de leadership, verrait d’un bon œil l’arrivée du polyvalent défenseur. Mais le Napoli serait sur le point de rafler la mise.

Le mercato d’hiver s’annonce animé sur la Canebière. L'OM pourrait bien profiter de la fenêtre de janvier pour remodeler son effectif. Parmi les priorités identifiées par Roberto De Zerbi, l’arrière-garde marseillaise semble en tête de liste. Le technicien italien n’a pas été pleinement convaincu par les performances défensives de son équipe jusqu’à présent. Un profil lui aurait tapé dans l'œil mais il devrait lui échapper.

Danilo plait à l'OM

Fin novembre, L'Equipe confirmait les indiscrétions de la presse italienne au sujet de Danilo. En effet, l'OM aimerait attirer le défenseur central de la Juventus dans l'optique de renforcer son arrière-garde. Mais une formation de Serie A semble avoir les faveur de l'ancien joueur du Real Madrid.

Signature imminente au Napoli ?

D'après les informations de Orazio Accomando, chroniqueur pour DAZN en Italie, Danilo serait très proche de signer au Napoli. Les discussions entre les différents parties seraient bien avancées.