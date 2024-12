Mercato : Coup de tonnerre, le Real Madrid va signer Haaland !

Jean de Teyssière

Les plus grands joueurs de la planète sont passés par le Real Madrid. Zinédine Zidane, Luis Figo, Cristiano Ronaldo et tant d’autres ont porté la tunique immaculée du club madrilène. Désormais, l’attaque est constituée de Mbappé, Vinicius et Rodrygo. Mais Florentino Pérez veut recruter Erling Haaland, ce qui signifie que le Norvégien à de fortes chances d’un jour jouer au Real Madrid.

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été a été largement commentée. D’abord, parce qu’il est arrivé libre en provenance du PSG. Et surtout parce qu’il a tout pour devenir le meilleur joueur du monde avec le Real Madrid. Mais un autre gros calibre pourrait prochainement rejoindre la capitale espagnole…

Quand le Real Madrid recrute Beckham à la place de Ronaldinho

Dans une interview accordée à SPORT, l’ancien scout du Real Madrid, Manolo Romero, se souvient d’un recrutement désiré par Florentino Pérez : « Je me souviens qu'à l'époque, à Madrid, tout le monde voulait Ronaldinho, mais le président a dit qu'il fallait signer David Beckham... Et David Beckham a signé au lieu de Ronaldinho. Et David Beckham a été engagé à la place de Ronaldinho. Bien sûr, à l'époque, Luis Figo occupait ce poste. Il n'était pas indispensable de faire signer David Beckham, mais Florentino a dit oui. »

«Pérez amènera Haaland, vous verrez»

« Tout comme aujourd'hui, on dit qu'il a Haaland dans la tête. Et il amènera Haaland, vous verrez, promet Romero. Je suis convaincu que si Florentino le veut, il amènera Haaland. »