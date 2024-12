Mercato : Le Real Madrid va finaliser un gros coup à la Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold a décidé de changer d'air. En effet, l'international anglais aurait annoncé aux Reds qu'il voulait rejoindre le Real Madrid de Florentino Pérez. Alors que le club anglais refuserait de vendre Trent Alexander-Arnold au mois de janvier, la Maison-Blanche devrait boucler son transfert libre et gratuit cet été.

Formé à Liverpool, Trent Alexander-Arnold ne devrait plus faire long feu à Anfield. En fin de contrat le 30 juin, l'international anglais serait dans le collimateur du Real Madrid. Séduit par l'intérêt merengue, Trent Alexander-Arnold aurait décidé de migrer vers la Maison-Blanche l'année prochaine. D'ailleurs, le latéral droit de 26 ans se serait déjà entretenu avec la direction des Reds pour leur faire part de son envie de partir.

⚡ Nuno Mendes hésite ! Le PSG pourrait perdre un autre talent, s'inscrivant ainsi dans une saga qui dure. Que se passe-t-il vraiment ?

➡️ https://t.co/yiBCm4z7fH pic.twitter.com/QXFUM1m0p5 — le10sport (@le10sport) December 28, 2024

Alexander-Arnold souhaite migrer vers le Real Madrid

Alors que Trent Alexander-Arnold est dans la dernier année de son contrat, les dirigeants de Liverpool ont deux choix. D'une part, les Reds peuvent vendre leur numéro 66 au mois de janvier pour récupérer quelques millions d'euros. D'autre part, le club anglais a la possibilité de conserver Trent Alexander-Arnold lors de la deuxième partie de saison, mais il partira pour 0€ le 1er juillet.

Alexander-Arnold va partir pour 0€ au Real Madrid

D'après les indiscrétions de Marca, Liverpool aurait déjà tranché pour l'avenir de Trent Alexander-Arnold. A en croire des proches des Reds, ils n'envisageraient pas de boucler le transfert de leur protégé lors du prochain mercato hivernal. Ayant de gros défis à relever après la trêve hivernale, le club anglais peut se permettre de garder ses meilleurs éléments jusqu'à la fin de leur contrat. Ainsi, Trent Alexander-Arnold devrait rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Après Kylian Mbappé (25 ans), arrivé en provenance du PSG le 1er juillet dernier, Florentino Pérez (77 ans) va donc réaliser un nouveau coup XXL à 0€ un an plus tard.