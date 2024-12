Mercato - Real Madrid : Ce joueur du PSG va rejoindre Mbappé, une date est fixée ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait changer d'air. Selon la presse italienne, le portier de 25 ans pourrait prendre la succession de Thibaut Courtois au Real Madrid ou celle d'Ederson à Manchester City. Dans un tel scénario, Gianluigi Donnarumma serait transféré librement et gratuitement.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement au PSG. Lors de son arrivé à Paris, l'international italien a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'en 2026. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait prendre le large dans un avenir proche. D'ailleurs, l'agent Enzo Raiola a laissé clairement entendre que le temps du gardien de 25 ans au Parc des Princes était peut-être compté.

Donnarumma va remplacer Courtois au Real en 2026

« Une vision à long terme en France ? Si l'on parle de contrat, non, il expire en 2026. Nous réfléchissons, maintenant il y a un moment de pause pour réfléchir à certains aspects contractuels, nous verrons s'il y aura la fumée blanche dans les prochains mois. Pour l'instant, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociation, nous ne donnons pas de prévisions. Nous sommes en phase de stand-by », a avoué Enzo Raiola, le représenant de Gianluigi Donnarumma, il y a quelques jours.

Donnarumma : Un transfert à 0€ vers Manchester City ?

Ce samedi, la Gazzetta dello Sport a fait un point sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma, plus précisément sur les destinations qu'il pourrait potentiellement rejoindre en cas de départ du PSG. Comme l'a indiqué le média transalpin, le numéro 1 parisien ne serait pas du tout parti pour revenir en Italie. Au contraire, il serait plus probable qu'il rejoigne un club étranger, à savoir le Real Madrid ou Manchester City. Alors que Thibaut Courtois et Ederson sont également engagés jusqu'au 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait prendre la place de l'un d'entre eux à la Maison-Blanche ou chez les Citizens. Dans un tel scénario, l'ancien pensionnaire de l'AC Milan pourrait signer librement et gratuitement au Real Madrid ou à Manchester City lors de l'été 2026. S'il opte pour le club merengue, Gianluigi Donnarumma rejoindrait Kylian Mbappé, transféré du Parc des Princes au Santiago Bernabeu pour 0€ le 1er juillet dernier.