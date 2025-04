«Pas normal», Mbappé a choqué le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2023 en provenance du Benfica Lisbonne, Cher Ndour, transféré définitivement à la Fiorentina l’hiver dernier, a eu l’occasion de côtoyer Kylian Mbappé pendant quelques mois au PSG. L’Italien a été très élogieux au moment d’évoquer l’attaquant du Real Madrid, impressionné par les « choses pas normales » qu’il réalisait à l’entraînement.

Si Kylian Mbappé n’a pas forcément laissé une très bonne image à la plupart des supporters du PSG, Cher Ndour quant à lui garde des bons souvenirs des quelques mois qu’il a passé avec lui. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain âgé de 20 ans est revenu sur les moments qu’il a eus l'occasion de partager avec l’international français.

« Il résolvait tout à lui tout seul, c’était incroyable »

« En plus d’être un phénomène, c’est un très bon gars », a déclaré Cher Ndour. « À l’entraînement, Mbappé faisait des choses pas normales… En match, il résolvait tout à lui tout seul, c’était incroyable. »

« On s’affrontait au basket dans la piscine »

Cher Ndour a ajouté : « Je me souviens des séances après l’entraînement passées ensemble. On s’affrontait au basket dans la piscine. Qui gagnait ? Ça dépendait… il n’y avait pas que lui et moi. Il y avait aussi Dembélé, Hakimi… on était nombreux à jouer. »