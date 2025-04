Kylian Mbappé : Elle a été choquée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La parole de Kylian Mbappé se fait rare. Forcément, chaque intervention du joueur du Real Madrid est un événement. Ça sera le cas d’ici quelques jours sur La Sexta. En effet, le Français s’est entretenu avec le média espagnol, répondant aux questions d’Ana Pastor. Une interview avec Mbappé qui n’a pas manqué de choquer la journaliste ibérique.

Dimanche prochain, une interview de Kylian Mbappé sera diffusée en Espagne. En effet, l’attaquant du Real Madrid a accepté de se livrer à La Sexta. Un entretien donc très attendu à propos duquel on a déjà pu avoir un extrait. On a ainsi eu un avant-goût de cet échange entre Mbappé et la journaliste Ana Pastor et c'est désormais la version complète qu'on attend.

« C’est l’un des hommes les plus intelligents que j’ai pu interviewer »

Pour Marca, Ana Pastor a d’ailleurs évoqué cette interview réalisée avec Kylian Mbappé. La journaliste n’a pas manqué de faire part de son étonnement au moment de discuter avec le Français : « C’est l’un des hommes les plus intelligents que j’ai pu interviewer durant les dernières années. Et pas seulement parmi les joueurs de football, je parle en général. Il n’évite aucune question, il s’implique et il le fait avec des arguments. Il a son propre avis et n’a pas peur de le partager. Il est très mature pour son âge ».

« Je reconnais que j’ai été surprise par lui »

Durant tout l’entretien, Kylian Mbappé a parlé uniquement en espagnol. Un effort salué par Ana Pastor : « Il se retire le mérite, il dit que le français et l’espagnol se ressemblent. Mais une heure entière en parlant de plusieurs sujets dans une autre langue, ce n’est pas facile ». La journaliste espagnole a ensuite conclu sur Mbappé : « Je n’avais aucun préjugé, mais je reconnais que j’ai été surprise par lui. Il est charmant et a un grand sens de l’humour ».