Mbappé maltraité et menacé, le coup de gueule contre le PSG

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé s’en est allé cet été. Un départ qui s’est toutefois fait dans des mauvaises conditions pour le Français. En effet, le désormais joueur du Real Madrid avait vécu des derniers mois très compliqués au sein du club de la capitale. Un traitement infligé à Mbappé qui n’a pas manqué de faire halluciner Ludovic Duchesne.

Kylian Mbappé ne voulant pas prolonger au PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est mis en colère et n’a pas hésité à sévir. A l’été 2023, le Français avait alors été mis à l’écart et même intégré au loft des indésirables dans l'optique d'un possible départ. Mbappé avait fini par retrouver le groupe de Luis Enrique. Pour autant, son traitement n’a pas été le meilleur par la suite, ternissant ainsi la fin de son aventure au PSG, avec qui il est d'ailleurs toujours en conflit, réclamant 55M€.

« Il a été menacé, il a été malmené »

Pour RMC, le journaliste Ludovic Duchesne s’est d’ailleurs indigné du traitement du PSG infligé à Kylian Mbappé. Il a alors balancé : « Il a été traité au PSG comme personne n’a été traitée. Il a été menacé, il a été malmené. Et donc il l’a très mal vécu. Il aurait mérité de sortir par la grande porte, mais on le faisait sortir à la mi-temps des matchs. C’était ridicule ».

« On n’a pas à le menacer pour qu’il reste »

« Quand tu n’es pas payé, quand tu vis ce qu’il a vécu, je sais que c’est un sportif de haut niveau qu’il a assez d’argent, mais on lui a fait la misère dans son sport. Tout le monde aurait dû se révolter et dire que c’était totalement inadmissible que qui s’est passé au PSG. (…) Il décide de partir, point à la ligne, on n’a pas à le menacer pour qu’il reste. Ça veut dire quoi ça ? », a-t-il ensuite poursuivi sur Mbappé.