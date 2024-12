PSG - Real Madrid : Kylian Mbappé s’est pris pour Dieu après son transfert

Axel Cornic

Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain a fait couler beaucoup d’encre, mais ce n’est rien par rapport au début de son aventure au Real Madrid. La star française a en effet rencontré quelques problèmes d’adaptation et la presse espagnole ne l’a pas épargné, avec ses problèmes extra-sportifs qui n’ont évidemment compliqué les choses.

Dès ses débuts précoces à l’AS Monaco, Kylian Mbappé s’est retrouvé sous le feu des projecteurs et ça n’a fait que s’amplifier au fil des années, surtout lors de son aventure longue de sept années au PSG. Il n’est donc pas étonnant de voir tous les yeux braqués sur lui depuis qu'il est au Real Madrid, considéré par beaucoup comme le plus grand club de la planète football.

« Il a été accueilli comme peu de joueurs ont été accueillis »

Et pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un grand succès. Les attentes sont en effet énormes et la recrue star du Real Madrid n’y répond pas encore. « Il a été accueilli comme peu de joueurs ont été accueillis dans le plus grand club du monde. Le stade plein. Mbappé, pour moi, il ne touchait plus Terre, si vous voulez » a jugé sur RMC Sport Pascal Dupraz, cherchant une explication à la méforme de Mbappé.

« Il était presque Dieu si vous voulez, le Dieu du football »

« Il était irrationnel dans sa manière de faire mais aussi dans sa manière de s’exprimer et sa communication » a poursuivi l’ancien coach de l’ASSE ou encore du TFC, dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport. « Quelqu’un de complètement différent. Presque Dieu si vous voulez, le Dieu du football ». A noter que Kylian Mbappé reste sur un dernier match en Liga plutôt encourageant face au FC Séville, avec un but et une passe décisive qui ont participé à la victoire du Real Madrid (4-2).