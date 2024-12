Mercato : Une réponse fracassante lâchée pour son départ du PSG ?

Axel Cornic

Relégué au rôle de second couteau en défense centrale, Milan Skriniar est clairement poussé vers la sortie cet hiver au Paris Saint-Germain. Selon nos informations il pourrait revenir en Serie A avec le Napoli, mais ces derniers jours son nom a surtout été lié à un possible prêt de six mois à Galatasaray, en Turquie.

Le mercato de janvier va permettre au PSG de régler quelques dossiers chauds, notamment sur le front des départs. Les choix de Luis Enrique ont exclu quelques joueurs et c’est notamment le cas de Milan Skriniar, qui n’a plus du tout sa place au sein du club parisien. S’il souhaite jouer plus lors de la deuxième partie de saison, le défenseur slovaque a tout intérêt à se trouver un nouveau club...

Quel avenir pour Skriniar ?

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que deux clubs de sont manifestés ces dernières semaines auprès de PSG, afin de se renseigner au sujet de Skriniar. Le premier est la Juventus, qui cherche un défenseur pour pallier la longue absence de Bremer. Le second est le Napoli, où se trouve notamment un certain Antonio Conte, que le Parisien a côtoyé par le passé du côté de l’Inter.

Galatasaray, pas si chaud que ça...

Ces dernières semaines, c’est toutefois la piste turque qui a fait parler, avec Galatasaray qui aurait vraisemblablement avancé ses pions avec le PSG pour un prêt de six mois. D’après les informations de Tuttosport, ce dossier serait moins chaud que ce qui peut se dire, puisque Milan Skriniar ne serait pour le moment pas séduit par l’idée de rejoindre le club stambouliote.