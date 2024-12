Mercato - OM : Un deal historique relancé pour 2025 ?

Axel Cornic

Fortement voulu par Roberto De Zerbi, Vaentin Carboni a été prêté à l’Olympique de Marseille par l’Inter. Mais le jeune international argentin n’a pas vraiment eu le temps de montrer son talent, puisqu’il s’est gravement blessé au genou après seulement quelques semaines et est forfait pour le reste de la saison.

Le dernier mercato a été prolifique pour l’OM, qui a bouclé plus d’une dizaine de recrues pour entamer un tout nouveau cycle avec Roberto De Zerbi. Ce dernier s’est grandement impliqué dans cette révolution et a eu plusieurs joueurs réclamés, comme un certain Valentin Carboni dont on dit le plus grand bien en Italie.

Des changements imminents à l'OM ? 🤔 Charbonnier prône la patience sur le mercato, une stratégie inattendue à quelques jours de l'ouverture !

➡️ https://t.co/IPA5ljQt8I pic.twitter.com/LwoXrn2DWY — le10sport (@le10sport) December 28, 2024

La malchance de Carboni

Le milieu offensif de 19 ans est considéré comme l’une des nouvelles grandes promesses du football argentin, notamment après un prêt plus que réussit à Monza. Mais il n’a pas connu le même succès à l’OM ! Carboni a en effet fait quatre petites apparitions en Ligue 1 cumulant 100 minutes de jeu, avant de se blesser au genou et être contraint de faire un trait sur le restant de sa saison.

Une deuxième chance pour l’OM ?

Cette blessure a jeté une ombre sur son avenir à court terme, puisque son prêt à l’OM était assorti d’une option d’achat à 35M€ qui aurait pu être levée, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire du club. Mais ça ne serait que partie remise à en croire les médias italiens. D’après les informations de Tuttosport, l’Inter et le club marseillais seraient en train de discuter d’un nouveau prêt pour Valentin Carboni, avec à peu près les mêmes montants du précédent accord trouvé cet été.