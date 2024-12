Mercato : Cristiano Ronaldo va imiter Mbappé, cette annonce va vous surprendre !

Amadou Diawara

Alors qu'il va fêter ses 40 ans le 5 février, Cristiano Ronaldo pourrait bientôt prendre sa retraite sportive. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Al Nassr, CR7 a fait une grosse annonce sur sa reconversion. En effet, Cristiano Ronaldo a affirmé qu'il était prêt à devenir le propriétaire d'un club, à l'image de Kylian Mbappé qui a racheté le SM Caen le 9 septembre.

Après avoir fait le plus grand bonheur du Sporting, de Manchester United, du Real Madrid, de la Juventus et d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo devrait raccrocher les crampons. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le club saoudien, la star portugaise de 38 ans ne devrait plus faire long feu sur les terrains.

Le PSG sur le coup ? 🤑 Franco Mastantuono, jeune pépite argentine, pourrait bien débarquer à Paris pour 45M€.

➡️ https://t.co/RX6Jual2Ea pic.twitter.com/GB07VaOZPp — le10sport (@le10sport) December 27, 2024

«Je ne serai jamais entraîneur, ni président de club»

S'il n'a pas encore annoncé une date pour sa retraite, Cristiano Ronaldo sait déjà ce qu'il fera, ou du moins ce qu'il ne fera pas, lorsqu'il aura mis un terme à sa carrière. Présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards, organisée à Dubaï, CR7 s'est confié sur sa reconversion professionnelle. « Je ne serai jamais entraîneur, ni président de club. Mais peut-être que je serai un jour propriétaire d’un club », a affirmé Cristiano Ronaldo ce vendredi.

Cristiano Ronaldo pense à racheter un club

Sorti sur blessure dès la 25ème minute de jeu, Cristiano Ronaldo a sué sur le bord de la pelouse lors de la finale de l'Euro 2016 contre la France. En effet, on a pu voir le capitaine du Portugal prêter main au sélectionneur Fernando Santos, s'agitant pour repositionner ses partenaires et leur donner des consignes. Et pourtant, CR7 n'envisage pas du tout de se lancer dans une carrière d''entraineur. Au contraire, Cristiano Ronaldo se voit devenir le propriétaire d'un club, à l'image d'un Kylian Mbappé, qui a racheté le SM Caen le 9 septembre. Reste à savoir quel club aura l'honneur d'être dirigé par le sextuple Ballon d'Or.