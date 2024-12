Mercato : Accord à 120M€, le PSG plombé par le Qatar ?

Alexis Brunet

Le FC Barcelone pourrait perdre Dani Olmo. En effet, le club espagnol ne dispose pas de garanties financières pour pouvoir enregistrer le joueur de 26 ans, qui pourrait donc quitter les Blaugrana cet hiver. Le PSG serait attentif à la situation de l’attaquant, mais un accord à 120M€ avec le Qatar pourrait bien plomber les plans du champion de France. Explications.

L’été dernier, le PSG faisait partie des plus sérieux prétendants pour Dani Olmo. Malheureusement pour les dirigeants parisiens, l’Espagnol avait préféré retourner au pays et il s’était engagé avec le FC Barcelone pour les six prochaines saisons. Mais l’aventure barcelonaise du joueur de 26 ans pourrait bien tourner court.

Le FC Barcelone a un problème pour enregistrer Olmo

Depuis quelque temps, le FC Barcelone fait face à des difficultés financières. Cela l’empêche de faire ce qu’il veut sur le mercato et notamment d’enregistrer des joueurs. La justice espagnole vient d’ailleurs de refuser d’enregistrer Dani Olmo pour la seconde partie de saison et il y a donc une possibilité pour que le joueur de 26 ans quitte déjà le Barça. Le PSG se tiendrait d’ailleurs à l’affut pour potentiellement profiter de la situation.

Un fonds qatari va aider le FC Barcelone

Toutefois, d’après les informations de Sport, le FC Barcelone aurait finalement trouvé une solution pour enregistrer Dani Olmo. En effet, le club espagnol serait proche de signer un accord avec un fonds qatari pour récupérer 120M€. En contrepartie, le Barça devrait confier l'exploitation d'un nombre important de sièges VIP au futur Camp Nou pour les vingt prochaines années à son sauveur. Le PSG va donc devoir revoir ses plans.