Mercato - PSG : Un «joueur incroyable» va remplacer Mbappé ?

Pierrick Levallet

Depuis la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été dernier, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale multiplierait ainsi les pistes, et penserait notamment à Matheus Cunha. Le profil polyvalent de l’international brésilien plairait aux dirigeants parisiens. L’attaquant de 25 ans commence d’ailleurs à impressionner en Premier League.

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Mais dans le même temps, il a laissé un grand vide derrière lui au PSG. Depuis, le club de la capitale se cherche un nouvel attaquant sur le mercato. Le10Sport.com vous a notamment révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu ciblaient principalement un ailier gauche. Et dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient se tourner vers un profil polyvalent.

Le PSG bouscule le mercato ! 🚀 Une offre audacieuse pour Luis Diaz, mais Liverpool a d'autres plans... https://t.co/lapP6DbLEG — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 28, 2024

Le PSG garde un oeil sur Matheus Cunha

En effet, le PSG aurait des vues sur un certain Matheus Cunha. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Wolverhampton, l’international brésilien est capable d’évoluer sur le côté gauche, l’aile droite et en pointe de l’attaque. La formation parisienne suivrait donc son évolution de près. L’attaquant de 25 ans (10 buts et 4 passes décisives en 19 matchs cette saison) a d’ailleurs brillé contre Manchester United lors du Boxing Day ce jeudi. Auteur d’un splendide corner rentrant, Matheus Cunha a également fait une passe décisive permettant aux siens de s’imposer face aux Red Devils (2-0).

Wolverhampton en est fan

Le PSG garderait donc un œil attentif sur lui. Vitor Pereira, de son côté, n’a pas manqué de couvrir Matheus Cunha de louanges après la victoire contre Manchester United. « Ce n’est pas à propos du travail, ça relève de la qualité individuelle. C’est un joueur incroyable, qui peut aller très loin dans ce championnat » a notamment confié l’entraîneur de Wolverhampton dans des propos rapportés par Caught Offside. Reste maintenant à voir si le PSG parviendra à mener ce dossier à bien.