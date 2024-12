Mercato - PSG : Une offre est partie pour Kolo Muani !

Pierrick Levallet

Arrivé en 2023, Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG cet hiver. L’international français n’est plus désiré dans la capitale, où il n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. L’attaquant de 26 ans se cherche donc une porte de sortie, et en aurait potentiellement une en Italie. L’AC Milan viendrait de passer à l’action pour le recruter.

L’aventure de Randal Kolo Muani au PSG touche à sa fin. L’attaquant de 26 ans n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et devrait donc quitter la capitale en janvier. Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs été approchés par Manchester United pour l’international français comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité.

L'AC Milan passe à l'action pour Kolo Muani

Mais un autre club serait passé à l’action pour tenter de recruter Randal Kolo Muani en janvier. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’AC Milan aurait fait une offre de prêt au PSG pour l’ancien de l’Eintracht Francfort. Mais le dossier devrait être plutôt compliqué à boucler pour les Rossoneri à cause du salaire.

Son salaire pose problème

Randal Kolo Muani perçoit 5M€ par an au PSG, primes non-comprises. Ce montant serait plutôt important pour certains clubs sur le mercato, dont l’AC Milan. Reste maintenant à voir si une solution pourra être trouvée afin que l’attaquant de 26 ans soit enfin libéré de son calvaire dans la capitale et qu’il puisse se relancer ailleurs.