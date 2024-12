Mercato - PSG : Après le clash, le retour de cette star est impossible !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement au PSG. Alors qu'ils ont vécu le départ du gardien de 25 ans comme une trahison, les supporters des Rossoneri lui ont réservé un accueil hostile pour son retour à San Siro. Par conséquent, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas être rapatrié par l'AC Milan l'année prochaine.

Formé à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a fait ses valises lors de l'été 2021. En fin de contrat le 30 juin de cette année-là, le portier de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Un départ que les supporters des Rossoneri n'ont toujours pas digéré.

⚡ Nuno Mendes hésite ! Le PSG pourrait perdre un autre talent, s'inscrivant ainsi dans une saga qui dure. Que se passe-t-il vraiment ?

➡️ https://t.co/yiBCm4z7fH pic.twitter.com/QXFUM1m0p5 — le10sport (@le10sport) December 28, 2024

Donnarumma s'est fait clasher par les fans de l'AC Milan

Les fans de l'AC Milan ont vécu comme une trahison le transfert de Gianluigi Donnarumma vers le PSG. Par conséquent, les fans rossoneri lui ont fait payé lorsqu'ils se sont recroisés. Lors du choc de Ligue des Champions entre l'AC Milan et le PSG le 7 novembre 2023, le public de San Siro a clashé Gianluigi Donnarumma. En effet, les tifosi milanais ont pris en grippe leur ancien chouchou, en l'accueillant avec de faux billets de banque à son effigie, lui reprochant d'être parti au PSG pour l'argent, et en le huant. Ainsi, Gianluigi Donnarumma ne devrait jamais revenir défendre les couleurs du club lombard.

Donnarumma ne va pas revenir à l'AC Milan

Alors que Gianluigi Donnarumma est en fin de contrat le 30 juin 2026, son agent a jeté un énorme froid sur son avenir au PSG. « Une vision à long terme en France ? Si l'on parle de contrat, non, il expire en 2026. Nous réfléchissons, maintenant il y a un moment de pause pour réfléchir à certains aspects contractuels, nous verrons s'il y aura la fumée blanche dans les prochains mois. Pour l'instant, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociation, nous ne donnons pas de prévisions. Nous sommes en phase de stand-by », a avoué Enzo Raiola dernièrement. En cas de départ du PSG, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas retrouver l'Italie. D'après la Gazzetta dello Sport, personne à l'AC Milan n'a pardonné le gardien italien depuis son transfert vers le PSG. Par conséquent, son retour chez les Rossoneri serait exclu. En ce qui concerne l'Inter, une arrivée de Gianluigi Donnarumma serait très compliquée à boucler, et ce, parce que les Nerazzurri auraient lâché environ 15M€ pour recruter Josep Martínez. Enfin, la Juventus et le Napoli devraient être refroidis par le salaire XXL du numéro 1 du PSG.