F1 : Calvaire avec Verstappen, il vide son sac

À l’issue de la saison 2024 de F1, Max Verstappen a été couronné champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Malgré son gros passage à vide en milieu d’année, le pilote de Red Bull a été sacré. Lando Norris lui a pourtant longtemps mis la pression, avant de finalement s’incliner après le Grand Prix du Brésil. Le Britannique s’est d’ailleurs livré sur les moments délicats de la saison provoqués par Max Verstappen.

«C'est dans les moments les plus difficiles que l'on apprend le plus»

« Honnêtement, c'est probablement dans les moments les plus difficiles que l'on apprend le plus. Mais ces moments difficiles, avec Max, ou d'autres moments tout au long de la saison, si je reviens à l'Autriche, Silverstone... Il y en a juste eu quelques-uns en cours de route et certains pour des raisons différentes, mais... Aucun d'entre eux ne m'a fait douter de moi » a d’abord expliqué Lando Norris dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Je n'ai pas douté de moi cette année»

« Il est évident que j'ai perdu sur certaines choses. Et il y a eu peut-être trois départs cette année, qui m'ont parfois fait perdre une ou deux places. Mais il s'agissait souvent de positions au profit de Max. Ou bien, c'était en Hongrie et une place pour Oscar et des petites choses comme ça. Mais aucun [de ces moments], quand j'y repense, ne m'a fait sentir que je n'avais pas ce qu'il fallait. Je pense qu'il s'agit de petites choses en cours de route, mais il est certain que, du point de vue du rythme, je n'ai pas douté de moi cette année. Et je pense que je me suis définitivement fait plus confiance » a ensuite ajouté le pilote de McLaren. Reste maintenant à voir si le Britannique défiera à nouveau Max Verstappen en 2025.