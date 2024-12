Mercato - PSG : La presse italienne fait une annonce !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianlugi Donnarumma commencerait à se poser des sérieuses questions au sujet de son avenir au Paris Saint-Germain, notamment à cause des choix de Luis Enrique. Mais où pourrait rebondir l’international italien de 25 ans, qui gagne tout de même 11M€ brut par an ?

La gestion de Luis Enrique pourrait bien faire quelques victimes au PSG et pas des moindres. Certaines stars ne comprendraient plus les choix de l’entraineur parisien et cela serait le cas de Gianluigi Donnarumma, dont le statut s’est quelque peu fragilisé ces derniers mois. Au point de le pousser à quitter le club ?

Un talent méconnu brille déjà au PSG ! Découvrez comment Willian Pacho devient l'atout majeur de l'équipe. ⭐

➡️ https://t.co/L82Jl9AMhz pic.twitter.com/xzSFBXVO2W — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 29, 2024

Donnarumma prêt à quitter le PSG

De plus en plus de sources parlent d’un réel mal-être du gardien de but, qui il y a encore quelques mois s’imaginait passer toute sa carrière au PSG. Désormais, il se poserait des sérieuses question sur son avenir et un départ semble donc possible, surtout avec la fin de son contrat en 2026 et une prolongation qui serait pour le moment dans l’impasse.

Une piste se referme en Serie A

Dès la sortie des premières indiscrétions, un retour en Serie A a été évoqué pour Gianluigi Donnarumma, notamment avec une arrivée à l’Inter. Mais La Gazzetta dello Sport nous apprend ce dimanche qu’une arrivée chez les Nerazzurri est très peu probable sur le court moyen terme. A Milan on aurait en effet décidé de miser fort sur Josep Martinez, arrivé du Genoa en juillet dernier.