Mercato - Donnarumma : Après le fiasco, le PSG a fait son choix !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma était parti pour prolonger. Toutefois, comme l'a avoué son agent - Enzo Raiola - les négociations entre les deux parties sont actuellement au point mort. Malgré tout, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi voudrait toujours voir Gianluigi Donnarumma étendre son bail à Paris.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Gianluigi Donnarumma a paraphé un bail de cinq saisons à Paris. Engagé jusqu'au 30 juin 2026, le portier italien de 25 ans a débuté les discussions avec sa direction pour rempiler. Toutefois, comme l'a indiqué Enzo Raiola - l'agent de Gianluigi Donnarumma - les négociations sont actuellement au point mort.

Un coup de théâtre se profile au PSG ! 🤔 Un transfert avec Guardiola qui pourrait bouleverser la saison. Restez connectés !

➡️ https://t.co/o2ZkVusF8A pic.twitter.com/5zkD9t3ayJ — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Donnarumma s'est loupé contre Arsenal

« Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels. On verra dans les prochains mois s'il y a de la fumée blanche. Mais pour le moment tout est en suspens. Dans une négociation, tout peut arriver, je ne peux pas faire de prévisions. On est dans une phase de stand-by », a confié Enzo Raiola au micro de Radio Sportiva.

Le PSG veut toujours prolonger Donnarumma

D'après les indiscrétions de L'Equipe, le PSG n'aurait pas oublié l'idée de prolonger Gianluigi Donnarumma, bien au contraire. Conscient que son numéro 1 a parfois pêché dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions - notamment contre le Real Madrid en 2022, le Bayern Munich en 2023 ou encore le Barça et Arsenal en 2024 - Gianluigi Donnarumma reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Ainsi, le club de la capitale partage toujours la volonté d'étendre son bail. Matvey Safonov ayant été recruté pour booster l'Italien, et non le remplacer.