Mercato - PSG : «Le successeur de Marquinhos» annoncé au RC Lens !

Ce dimanche, le PSG affronte le RC Lens en Coupe de France. Le club de la capitale aura notamment face à lui Abdukodir Khusanov, qui pourrait à terme rejoindre Paris. L’Ouzbek est un phénomène qui plairait au PSG, où il pourrait à terme faire oublier un certain Marquinhos, aujourd’hui capitaine.

A 20 ans, Abdukodir Khusanov n’en finit plus d’impressionner avec le RC Lens. Un phénomène qui pourrait bien ne pas s’éterniser chez les Sang et Or. En effet, de nombreux clubs seraient déjà intéressés par le transfert de l’Ouzbek. Cela serait notamment le cas du PSG. A la recherche notamment de sang neuf en défense centrale, le club de la capitale pourrait répondre à ses besoins avec l’arrivée de Khusanov.

« Je le verrais bien au PSG »

Ancien joueur du RC Lens, Daniel Moreira s’est confié sur l’avenir d’Abdukodir Khusanov et la possibilité que l’Ouzbek signe au PSG. Dans des propos accordés à Eurosport, il a alors fait savoir : « Il a eu une belle évolution. Je le verrais bien au PSG ».

« Il pourrait pourquoi pas être le successeur de Marquinhos »

Direction le PSG pour Abdukodir Khusanov ? Daniel Moreira le verrait bien comme successeur de Marquinhos : « Il est hyper dur sur l'homme et n'hésite pas à mettre le pied. Dans le jeu, il est calme derrière et notamment dans la relance. Il pourrait pourquoi pas être le successeur de Marquinhos, qui est en fin de carrière ».