Mercato - PSG : Les deux transferts de l'hiver sont confirmés

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la piste menant à Victor Osimhen aurait été relancée, le PSG doit d’abord vendre avant de pouvoir avancer dans ce dossier. En ce sens, l’avenir de Randal Kolo Muani ne fait plus aucun doute et le club de la capitale cherchera à s’en séparer cet hiver. Même chose en ce qui concerne Milan Skriniar.

D’après les informations de RMC Sport, le PSG aurait récemment repris contact avec l’attaquant de Naples, Victor Osimhen (25 ans), prêté à Galatasaray cette saison. Un dossier compliqué et qui en plus ne pourra se concrétiser que si le club de la capitale arrive à se séparer de Randal Kolo Muani.

La porte est ouverte pour Kolo Muani

Un an et demi après son arrivée dans le cadre d’un transfert estimé à 90M€, l’avenir de l’international français (27 sélections) ne fait plus aucun doute. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le départ de Randal Kolo Muani (26 ans) est acté au PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Skriniar lui aussi sur le départ

Le club de la capitale souhaite en revanche se séparer de Randal Kolo Muani à ses conditions. Fabrizio Romano confirme par ailleurs la tendance en ce qui concerne Milan Skriniar (29 ans), sous contrat jusqu’en juin 2028 et qui ne sera lui aussi pas retenu par le PSG.