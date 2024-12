Mercato - OM : Les coulisses de cette signature XXL sont révélées

Arnaud De Kanel

Au sortir d'une très belle saison sur le plan personnel, Leonardo Balerdi était récompensé cet été avec la signature d'un nouveau contrat XXL le liant désormais à l'OM jusqu'en 2028. Ce samedi, La Provence révèle les mots que lui auraient prononcé Mehdi Benatia et Pablo Longoria.

Le mercato estival a profondément remodelé l’effectif de l'OM. Malgré une vague de recrutements, notamment dans plusieurs secteurs clés, la défense centrale est restée un point d’ancrage de stabilité. Parmi les figures de proue de ce dispositif, Leonardo Balerdi s’est imposé comme un pilier incontournable. Pablo Longoria et Mehdi Benatia lui en avaient fait la promesse au moment de le prolonger.

Balerdi nouveau capitaine de l'OM

Arrivé sur la Canebière en 2020, le défenseur argentin n’a cessé de monter en puissance au fil des saisons. Son sérieux, sa solidité et son engagement lui ont permis de gagner la confiance du staff et de ses coéquipiers à l'OM. Preuve de cette ascension, il arbore désormais le brassard de capitaine, symbole de son importance croissante dans l’effectif phocéen. En héritant de cette responsabilité, Balerdi endosse un rôle stratégique, à la fois sur le terrain et en dehors. Il incarne aujourd’hui l’un des leaders d’un groupe en pleine mutation, apportant une stabilité précieuse au sein d’un effectif largement renouvelé.

«On veut te prolonger et te donner plus de responsabilités»

Ce samedi, La Provence indique que le sujet était venu sur la table au début des négociations entre l'OM et Leonardo Balerdi à propos de sa prolongation. « On veut te prolonger et te donner plus de responsabilités », auraient alors déclaré Pablo Longoria et Medhi Benatia fin mai selon le quotidien régional. Promesse tenue.