PSG : Ce transfert pour lequel «il ne faut jamais dire jamais» !

Axel Cornic

Titulaire indiscutable depuis son arrivée en 2021, Gianluigi Donnarumma a vu sa situation quelque peu changer ces derniers mois, avec Luis Enrique qui a installé une concurrence ouverte au poste de gardien. Suffisant pour remettre en question l’avenir de l’international italien, dont le contrat avec le club parisien se termine en juin 2026 ?

Conforté publiquement par sa direction, avec une prolongation jusqu’en 2027 qui est évoquée, Luis Enrique semble bien être devenu le véritable patron du sportif au PSG. Une bonne nouvelle dans un club qui a souvent été victime de guerres intestines, mais pas vraiment pour certains joueurs, qui ont vu leur statut changer avec l’entraineur espagnol.

Riolo met un terme à l'ère Barcola au PSG. Que va-t-il se passer ensuite ? 🧐

➡️ https://t.co/kxweuwdedu pic.twitter.com/U7JGPwSAok — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

« Si nous parlons d'un contrat, non, il expire en 2026 »

C’est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma, avec plusieurs sources qui parlent d’un grand froid dans ses relations avec Luis Enrique. Et les dernières déclarations de son agent ne devraient pas vraiment rassurer le PSG ! « Vision à long terme en France ? Si nous parlons d'un contrat, non, il expire en 2026 » a expliqué Enzo Raiola, sur Radio Sportiva. « Nous allons voir ce qui se passera, maintenant il y a un moment de pause pour réfléchir sur certains aspects contractuels ».

« Un retour en Serie A ? On verra dans les prochaines années »

L’agent de Donnarumma ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a même ouvert la porte à un possible retour en Serie A, championnat qu’il a quitté en 2021 pour rejoindre le PSG. « Il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais, on verra dans les prochaines années. Maintenant, il y a beaucoup à faire cette saison, alors nous vous tiendrons au courant » a confié Enzo Raiola. A noter qu’un retour en Italie est régulièrement évoqué pour l'ancien de l'AC Milan, avec récemment des spéculations autour d’une possible arrivée à l’Inter pour y succéder à un Yann Sommer qui a fêté ses 36 ans le 17 décembre dernier.