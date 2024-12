Mercato : Le clan Donnarumma fait paniquer le PSG !

Axel Cornic

Arrivé en 2021, Gianuigi Donnarumma a toujours été central dans le projet du Paris Saint-Germain et il semblait destiné à l’être pendant des années encore. Mais quelque chose semble s’être cassé, avec notamment Luis Enrique qui a remis en discussion le statut de l’Italien en le mettant notamment en concurrence avec Matvey Safonov.

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de Gianluigi Donnarumma. La star du PSG a en effet été victime d’un choc assez spectaculaire lors du choc face à l’AS Monaco (2-4), qui lui a valu plusieurs points de suture. Mais cet épisode n’est que le dernier d’une petite descente aux enfers pour l’international italien, qui ne traverse pas la meilleure période de sa carrière en club.

Marcus Rashford en route pour Paris ? Une annonce qui pourrait bouleverser l'attaque du PSG 🔥

➡️ https://t.co/rWFVJCz0BW pic.twitter.com/iEFWAC1NqO — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Un problème Donnarumma au PSG ?

Car on l’a vu cette saison, Donnarumma n’est plus indispensable pour le PSG ! Luis Enrique lui a en effet plusieurs fois préféré Matvey Safonov, arrivé cet été en provenance de Krasnodar pour 20M€. Et face à la presse, le coach parisien répète haut et fort ne plus avoir de gardien titulaire, mais plutôt trois joueurs qui se battent pour le poste, avec également Arnau Tenas. Ça ne plairait pas vraiment au principal intéressé et plusieurs sources ont récemment évoqué des doutes naissant concernant son avenir parisien.

« Si nous parlons d'un contrat, non, il expire en 2026 »

Les propos d’Enzo Raiola viennent confirmer cet énorme froid jeté sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG ! « Vision à long terme en France ? Si nous parlons d'un contrat, non, il expire en 2026 » a lâché l’agent de l’Italien, au micro de Radio Sportiva. « Nous allons voir ce qui se passera, maintenant il y a un moment de pause pour réfléchir sur certains aspects contractuels, nous verrons s'il y aura la fumée blanche dans les mois à venir. Maintenant, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociation, nous ne donnons pas de prévisions. Nous sommes en phase de stand-by ».