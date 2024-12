Mercato : Qui est la meilleure recrue du PSG ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de quatre joueurs au total. En effet, Luis Campos a renforcé toutes les lignes de Luis Enrique en recrutant à la fois Matvey Safonov dans les buts, Willian Pacho en défense centrale, Joao Neves au milieu de terrain et Désiré Doué en attaque. Selon vous, qui est la meilleure recrue estivale du PSG ? A vos votes !

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans - qui a fêté son anniversaire ce vendredi - a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

Le PSG se prépare à des mouvements décisifs ! Un remplaçant de choix pour Skriniar ? Restez branchés ⚡️

➡️ https://t.co/Xx2oKPELtJ pic.twitter.com/L9KP49ZmUC — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

Le PSG a renforcé toute ses lignes

Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a recruté quatre joueurs. En effet, Luis Campos a renforcé toutes les lignes parisiennes. Plus précisément, le conseiller football du PSG a bouclé les signatures de Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et de Désiré Doué.

Safonov, Pacho, Neves et Doué ont signé au PSG

Désireux de renforcer sa cage, le PSG a jeté son dévolu sur Matvey Safonov, gardien de but de 25 ans. Et pour faire plier la direction de Krasnodar, le PSG a signé un chèque avoisinant les 20M€ l'été dernier. En parallèle, le club de la capitale s'est attaché les services de Willian Pacho. L'Eintracht Francfort ayant reçu un virement de près de 40M€ pour le transfert du défenseur central équatorien de 23 ans. Engagé initialement avec le Benfica, Joao Neves a rejoint le PSG pour une somme proche de 60M€. A son arrivée à Paris, le milieu de terrain portugais de 20 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Enfin, le PSG a arraché Désiré Doué (19 ans) au Stade Rennais, et ce, en déboursant environ 50M€.

Alors que la trêve hivernale débutera ce lundi, qui est la meilleure recrue du PSG ? C'est le moment de voter !