Mercato : Le PSG vise un crack, c’est 30M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, en cas de départ cet hiver, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato hivernal. Alors que Milan Skriniar se rapproche de la sortie, Paris commence sérieusement à envisager la venue d’un défenseur axial droit. Et si le club francilien apprécie le profil d’Abdukodir Khusanov, le RC Lens a fixé son prix pour l’international Ouzbèke.

Le PSG a activé ses pistes pour janvier. Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes d’ici une dizaine de jours, le club de la capitale possède un cap clair : des renforts seront recrutés uniquement en cas de départ. Et si Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont plus proches que jamais de la sortie, le club francilien recherche un ailier gauche et un défenseur central axial droit.

Nuno Mendes retrouve la forme et le PSG ne compte pas le laisser filer ! 🔥

➡️ https://t.co/1CZRP5qZgy pic.twitter.com/eXQebPpucW — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

Le PSG a déjà deux pistes en défense

Pour ce secteur de jeu, le PSG aurait déjà coché plusieurs profils. En effet, le club de la capitale lorgnerait Ilya Zabarny et Abdukodir Khusanov. Le premier évoluant à Bournemouth, est âgé de 22 ans et international Ukrainien, pourrait ne pas venir en raison de la présence du Russe Matvey Safonov au sein de l’effectif parisien. Le second, évoluant au RC Lens, n’a que 20 ans, mais semble déjà promis à un bel avenir.

Lens attend entre 25M€ et 30M€ pour Khusanov

Comme l’a révélé l’Equipe, le RC Lens ne serait pas contre une vente de son prodige ouzbèke cet hiver, et a même mandaté Jorge Mendes pour lui trouver un point de chute, alors que Manchester City, Newcastle, Leicester, Tottenham, ou encore le RB Leipzig sont sur ses traces. Surtout, le quotidien sportif révèle que les Sang et Or espèrent vendre le défenseur né en 2004 contre un montant situé entre 25M€ et 30M€. Le PSG est donc à la fois averti de la possible concurrence sur ce dossier, mais aussi du prix attendu par Lens pour Abdukodir Khusanov. Affaire à suivre de près au cours des prochaines semaines.