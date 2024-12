Russie : Le PSG impacté par la guerre en Ukraine ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le 23 février 2022 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les deux États européens se vouent une haine féroce laissant malheureusement certaines traces dans le sport moderne. Le PSG pourrait être impacté par ce conflit géopolitique, alors que la présence du gardien russe Matvey Safonov dans l’effectif pourrait empêcher Paris de signer un international Ukrainien. Explication.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie se poursuit. Commencée en 2014 avec l’annexion de la Crimée par le chef d’État Valdimir Poutine, cette dernière a pris un nouveau tournant en février 2022 et l’invasion militaire des troupes russes en Ukraine. Ce conflit à échelle mondiale déteint forcément sur le sport de haut niveau, et pourrait jouer des sales tours au PSG.

Le PSG intéressé par Ilya Zabarny

En effet, alors que le mercato hivernal approche, le club de la capitale pourrait rechercher un défenseur central. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Milan Skriniar pourrait rejoindre Naples en Serie A, et de ce fait, le PSG lui cherche un remplaçant. Selon l’Equipe, Paris apprécie fortement le profil de l’international Ukrainien Ilya Zabarny. Ce dernier, âgé de 22 ans, évolue actuellement du côté de Bournemouth en Premier League.

Le transfert de l’Ukrainien en péril à cause du conflit ?

Selon l’Equipe, le PSG aurait même entamé des premières discussions dans l’optique d’un transfert de Zabarny. En revanche, le quotidien sportif précise qu’en raison de la présence du portier russe Matvey Safonov au sein de l’effectif du PSG, ce transfert pourrait connaître quelques complications, même si les positions des deux joueurs sur le conflit ne sont pas encore connues...