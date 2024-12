Transfert à 90M€, la décision fracassante du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque de temps de jeu dans la capitale et placé sur la liste des transferts pour le mercato hivernal, Randal Kolo Muani ne sera pas pour autant bradé par le PSG, qui a fixé ses conditions pour le départ de son international français, ciblé par des clubs de Bundesliga ou de Premier League.

La situation devient de plus en plus difficile pour Randal Kolo Muani. Disposant d’un temps de jeu limité depuis le début de la saison, l’attaquant recruté pour 90M€ bonus compris l’an dernier n’a même pas été retenu dans le groupe pour les matches contre l’OL (3-1) et l’AS Monaco (4-2). Le message est clair, son avenir s’écrit ailleurs qu’au PSG, telle est en tout cas la volonté des dirigeants qui l’ont placé sur la liste des départs cet hiver comme le confirme L’Équipe.

Le PSG ne veut pas le brader

Mais le quotidien sportif précise que le PSG ne compte pas brader Randal Kolo Muani pour autant et aurait fixé un prix minimum pour son départ. Un prêt pourrait être conclu durant le mois de janvier, mais là aussi, la direction parisienne a fixé ses conditions et entend inclure une option d’achat « accessible ».

Quelques pistes pour Kolo Muani

Le PSG s’attend à voir quelques courtisans venir de Bundesliga et de la Premier League pour son indésirable, qui avait notamment été ciblé par Manchester United avant la nomination de Ruben Amorim comme vous l’a révélé le10sport.com. L’AS Monaco s’est également publiquement montrée intéressée durant la semaine. Affaire à suivre.