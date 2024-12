PSG : Une opération «fantastique» va secouer le mercato ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Milan Skriniar pourrait ne pas porter le maillot du PSG en 2025. En manque de temps de jeu cette saison, le défenseur slovaque pourrait être placé sur la liste des transferts cet hiver. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le Napoli s'est manifesté, mais sa marge de manœuvre est faible dans ce dossier.

Les plans du mercato hivernal prennent doucement forme. Comme l’a indiqué Luis Enrique, le PSG ne dira pas non à une opportunité. Les arrivées pourraient s’accélérer en cas de départ. Et deux joueurs ne seront pas retenus : Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Le défenseur slovaque ne s’est jamais imposé dans la capitale. Sa grave blessure à la cheville en janvier dernier a coupé son élan. Le joueur n’a jamais retrouvé la plénitude de ses moyens, sa rapidité, et devrait franchir la porte de sortie cet hiver.

Le PSG va accepter une formule « fantastique » ?

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité au début du mois de décembre, le Napoli est intéressé par son profil, mais son salaire reste bien trop important. « Naples suit également la situation, mais le salaire de 9 millions rend la piste très difficile, à moins que le PSG n'accepte une formule « fantastique », avec un prêt et le partage d'au moins 50% de la somme jusqu'en juin. L'intérêt du PSG pour Osimhen pourrait également amener les Parisiens à modérer leurs exigences, même si la froideur des relations avec Naples l'été dernier n'est plus à démontrer » a lâché le journaliste Emanuele Cammaroto.

Un départ en Turquie évoqué

Le Napoli va devoir se méfier dans ce dossier Skriniar car Galatasaray aurait passé la vitesse supérieure. « Naples n'a pas encore abandonné, Conte connaît bien le Slovaque et l'apprécie, mais Galatasaray est entré dans la danse. Selon des sources turques, le PSG a donné son feu vert pour négocier le joueur » a déclaré Cammaroto dans un entretien accordé à Napolimagazine.com. Dans l'impasse, le club italien commencerait à regarder ailleurs.